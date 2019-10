Classe 1965, Pioli ha firmato un biennale a 2 milioni di euro (1.5 più 500mila in caso di qualificazione in Champions League) col Milan e avrà ora il compito di dare una sterzata alla stagione e raggiungere l'Europa. Non sarà affatto semplice, servirà un'impresa. Ma la dirigenza rossonera è convinta che lui sia l'uomo giusto per realizzarla.

Il Milan cambia allenatore dopo appena sette giornate di campionato in cui ha collezionato 9 punti frutto di 3 vittorie e 4 sconfitte. È ufficiale l'esonero di Marco Giampaolo, che era arrivato la scorsa estate firmando un contratto fino al 30 giugno 2021 con un'opzione per il rinnovo fino al 30 giugno 2022.

