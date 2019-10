L'attaccante del Napoli ha palato in patria del suo futuro.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 09/10/2019 17:12 | aggiornato 09/10/2019 17:14

Ai microfoni del portale belga Rtbf, l'attaccante del Napoli Dries Mertens ha parlato chiaramente del suo futuro:

Voglio rimanere al Napoli, ma al momento non posso dire nulla più. Sono belga ma omai sono quasi italiano, sono stato nella vita italiana. Sono sempre fuori, mi piace il sole, bevo caffè e magngio la pasta

Il suo contratto scadrà nel 2020, ma lui desidera prolungarlo:

Se me ne vado, mi mancherà tutto e non mi vedo a firmare per un altro club italiano. Mi renderebbe strano, a Napoli mi sento a casa. E non mi vedo a firmare in Cina o in Qatar. Come ho detto, spero di giocare il più a lungo possibile in cima

Su un possibile ritorno in Belgio alla fine della carriera:

No, non credo proprio. La vita è strana, mi è stato spesso detto che ero piuttosto adatto per il calcio spagnolo, tecnico, vivace, ma non ho mai ricevuto un'offerta dalla Spagna... non mi sono mai pentito di aver firmato a Napoli. Sono stato felice fin dal primo giorno!

Sul record di gol di Maradona con maglia del Napoli (115 reti) distante appena un'esultanza: