Sta iniziando una nuova avventura per Paolo De Ceglie. L'ex terzino della Juventus, che non scende in campo da maggio 2018 quando giocava con la maglia del Servette, ha deciso di volare negli Stati Uniti per firmare col Miami Beach Club de Futbol.

