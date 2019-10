Nella suggestiva cornice di Terrazza Martini a Milano è stata presentato questa mattina Bellator, il circuito di sport da combattimento che sabato 12 ottobre sarà di scena nella nuovissima arena dell’Allianz Cloud.

di Marco Ercole - 09/10/2019 18:30 | aggiornato 10/10/2019 00:37

Nella suggestiva cornice di Terrazza Martini a Milano è stata presentato questa mattina alla stampa Bellator, il circuito di sport da combattimento che sabato 12 ottobre sarà di scena nella nuovissima arena dell’Allianz Cloud (ex Palalido, inizio ore 17:00). Presenti alla conferenza Ryan Grab, responsabile Comunicazione Bellator International, Paolo Boccotti, Vicepresidente Bellator Europa, Donato Milano, Presidente FIKBMS, e l'Ambassador di Bellator Italia Alessio Sakara.

Ryan Grab, Responsabile Comunicazione Bellator International: "Siamo entusiasti di poter portare Bellator a Milano. Sabato prossimo confidiamo di avere il pubblico delle grandi occasioni per l'evento dell'Allianz Cloud, dove assisteremo ad incontri di grande spessore che culmineranno con quello del nostro Ambassador per l'Italia Alessio Sakara, che ringrazio per il lavoro straordinario che sta facendo per la nostra promotion".

Paolo Boccotti, Vicepresidente operativo Bellator Europa: "Grazie a Bellator e al suo presidente Scott Coker che crede fortemente nell'Italia come un Paese nel quale poter affermare il successo della kickboxing e delle MMA. Grazie a Donato MIlano per il supporto della FIKBMS, il ruolo e l'affiancamento della Federazione per noi è motivo di orgoglio. L'Allianz Cloud sarà un'arena perfetta per il nostro evento grazie ad una visibilità senza uguali da qualsiasi settore".

Donato Milano, Presidente FIKBMS: "Come Federazione siamo onorati di poter essere al fianco di una promotion di questo calibro e orgogliosi di trovarci di fronte ad un parterre di atleti eccezionali che sabato daranno vita ad una serata fantastica, che gioverà agli sport da combattimento. Porto il saluto del Presidente del CONI GIovanni Malagò, auguro agli atleti di vivere questo evento con lo spirito di lealtà sportiva che li ha sempre contraddistinti".

Alessio Sakara, Bellator Ambassador per l'Italia: "Sono orgoglioso e felice di poter rappresentare una delle promotion più importanti al mondo. Grazie al lavoro che insieme stiamo portando avanti, gli sport da combattimento in Italia stanno crescendo moltissimo. Significa molto in questa fase di crescita dare la possibilità a tanti nostri giovani di prendere parte ad una vetrina internazionale di così grande spessore".

Per la prima volta all’ombra del Duomo dopo i successi registrati nelle città di Torino, Firenze, Roma e Genova, l’imperdibile show di kickboxing e MMA riunirà in una nuova, emozionante edizione le più grandi stelle mondiali di ring e gabbia: una Card adrenalinica con 18 incontri divisi in 2 atti (9 di kickboxing, 9 di arti marziali miste) e la partecipazione di 36 top fighters internazionali in rappresentanza di 12 Paesi e 4 continenti. Lo show di Bellator all’Allianz Cloud si annuncia come uno dei più spettacolari delle ultime edizioni, un evento globale che farà di Milano la capitale mondiale degli sport da combattimento grazie alla distribuzione in oltre 160 Paesi del globo che raggiungerà milioni di appassionati in tutto il pianeta.