Il tedesco è ormai una riserva e sembra non voler più accettare la panchina: in inverno può lasciare il club bavarese dopo quasi vent'anni.

0 condivisioni

di Daniele Minuti - 09/10/2019 10:19 | aggiornato 09/10/2019 10:40

Un clamoroso divorzio sembra essere sul punto di concretizzarsi durante la sessione di calciomercato invernale: Thomas Muller vorrebbe infatti lasciare il Bayern Monaco dopo una militanza di quasi vent'anni fra le fila del club bavarese.

Nel weekend è arrivata la sua quinta panchina consecutiva, con il ruolo di prima punta titolare ben saldo nelle mani di Lewandowski e quello di trequartista ormai conquistato dal neo acquisto Coutinho.

Per la prima volta nella sua carriera al Bayern Monaco, Muller è quindi una riserva e la sua decisione sarebbe già presa: stando a quanto riportato dalla BILD infatti, il campione del mondo ha intenzione di chiedere la cessione già durante il calciomercato di gennaio, conscio di non rientrare nei piani di Kovac.

Un anno negativo per Muller che solamente a marzo ha saputo che Low non lo avrebbe più convocato con la maglia della Nazionale e che ora sembra sul punto di lasciare per sempre la squadra in cui è cresciuto calcisticamente e in cui si è imposto come uno dei giocatori migliori del decennio.