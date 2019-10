L'ex campione pesi massimi, fresco di debutto in WWE, viene rimosso dai ranking della divisione. La sua avventura nell'ottagono è ormai terminata.

di Massimiliano Rincione - 08/10/2019 09:23 | aggiornato 08/10/2019 09:28

Cain Velasquez è, di fatto, un ex fighter di MMA. L'ex campione dei pesi massimi UFC, reduce dalla sconfitta per TKO contro Francis Ngannou del 17 febbraio scorso, ha infatti richiesto di esser tirato fuori dal programma di controllo antidoping USADA. Questo protocollo, ricordiamo, obbliga tutti gli atleti della promotion più importante al mondo a rispettare gli standard in termini di consumo di sostanze stabiliti dall'organo di controllo, in modo tale da essere in linea coi parametri per un eventuale futuro rientro nell'ottagono. Una ipotesi che, ad oggi, pare non essere nelle idee e nei pensieri di Velasquez, che stando ad un report di MMA Junkie avrebbe espressamente chiesto di terminare il suo testing pool USADA.

E non è tutto: un altro indizio della sua volontà di chiudere con le MMA è rappresentato dalla rimozione del suo nome tra i ranking pesi massimi UFC, in cui ancora presenziava in qualità di atleta di punta - seppur in fase discendente - della divisione e comunque nome caldo del roster. Insomma, un addio che potrebbe essersi consumato in sordina, e non dentro un ottagono con la classica posa dei guantini sul tappeto con tanto di standing ovation al seguito. Un ritiro che, per molti versi, ricorda un po' quello di Ronda Rousey, anche lei ex dominatrice della propria categoria - i pesi gallo - e ritiratasi dopo una sconfitta per cominciare una fruttuosa avventura nel pro-wrestling made in WWE.

Va detto però come, nel suo debutto nella federazione messicana AAA, Velasquez abbia mostrato decisamente più talento sia della Rousey che dello stesso Lesnar, mettendo a segno una hurracarrana che ha del clamoroso per un omone di un metro e 87 per 112 chili. Chiaro, la sua gimmick attuale in quel di Smackdown, dove ha debuttato nella premiere dello show blu WWE su Fox, pare essere quella dell'ex lottatore di MMA capace di annichilire l'ex rivale Lesnar in UFC e pronto a fare lo stesso anche nel pro-wrestling. Chissà però che non ci sia spazio anche per assistere alle doti da luchador di Velasquez, che pur essendo statunitense può vantare sangue latino essendo per metà messicano.

Cain Velasquez esulta a UFC 200, in quella che è stata la sua ultima vittoria nell'ottagono delle grandi MMA.

UFC: Cain Velasquez tornerà per un ultimo match?

Difficile dire, ad oggi, se Cain Velasquez possa concretamente tornare nell'ottagono per un ultimo match d'addio in UFC. Stando così le cose, appare tutto molto complicato dal momento in cui è altamente probabile che WWE voglia giocarselo come possibile contendente all'omonimo titolo detenuto da Brock Lesnar. Ciò ovviamente porterà ad una faida che bisognerà capire dove ci condurrà, nell'attesa di comprendere quali saranno le intenzioni di un Cain sempre più dentro le dinamiche del mondo del pro-wrestling.