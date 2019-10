Il portiere francese, infortunatosi contro il Brighton, dovrà restare fermo fino al prossimo gennaio a causa dei danni riportati al legamento del gomito sinistro.

di Redazione Fox Sports - 08/10/2019 07:41 | aggiornato 08/10/2019 09:46

Un infortunio bruttissimo, ma fortunatamente meno grave del previsto. Nella gara persa nettamente per 3-0 dal Tottenham in casa contro il Brighton, si è fatto male il capitano degli Spurs Hugo Lloris. Il suo gomito sinistro si è piegato in maniera innaturale in ricaduta, facendo spaventare tutti.

Il francese si è sottoposto immediatamente ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato danni al legamento del gomito sinistro. Non è stato necessario un intervento chirurgico, ma non potrà comunque tornare in campo prima del prossimo gennaio.

Hanno dimostrato la loro vicinanza al collega Thibaut Courtois e David de Gea, rispettivamente portiere del Real Madrid e del Manchester United, che su Twitter hanno inviato messaggi d'affetto al numero 1 del Tottenham. Il conto alla rovescia in vista del ritorno in campo è già iniziato.