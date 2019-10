Serie A, Giudice Sportivo: due giornate a Fonseca

Il tecnico giallorosso, espulso al termine della sfida contro il Cagliari, è stato squalificato per due giornate.

di Redazione Fox Sports - 08/10/2019 18:18 | aggiornato 08/10/2019 19:00

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea in relazione a quanto successo nella settima giornata di Serie A. C'era attesa soprattutto per conoscere eventuali sanzioni inflitte ai tesserati della Roma dopo l'infuocato post-partita contro il Cagliari, con Fonseca, giocatori e membri dello staff tecnico che hanno circondato e inveito contro l'arbitro Massa. L'allenatore dei giallorossi è stato squalificato per due giornate (dovrà anche pagare una multa di 10mila euro) e non sarà quindi in panchina contro Sampdoria (20 ottobre) e Milan (27 ottobre).

La Roma, invece, è stata sanzionata con 15mila euro - a titolo di responsabilità oggettiva - per aver consentito l'ingresso in campo al preparatore atletico Nuno Romano (l'uomo che batte polemicamente le mani in faccia a Massa) che non risulta nemmeno tesserato.

Dalla Roma all'Atalanta, multata di 10mila euro per i cori discriminatori dei suoi tifosi all'indirizzio di Dalbert nella gara pareggiata 2-2 contro la Fiorentina il 22 settembre scorso. Dovranno infine scontare una giornata di squalifica i calciatori Saponara (più un'ammenda di 10mila euro), Strefezza, Biraschi, Calabria, Castillejo, Medel, Lucas Leiva e Romero.