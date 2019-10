L'allenatore serbo del Bologna è uscito questa mattina dal reparto di Ematologia dell'ospedale Sant'Orsola.

di Marco Ercole - 08/10/2019 12:47 | aggiornato 08/10/2019 12:53

Una bellissima notizia da Bologna. Come da programma Sinisa Mihajlovic è uscito questa mattina, intorno alle 11.20, dal reparto di Ematologia dell'ospedale Sant'Orsola. L'allenatore serbo ha terminato positivamente il secondo ciclo di cure chemioterapiche (iniziato il 9 settembre scorso) della sua battaglia alla leucemia, i valori ematici sono in linea con quanto si aspettavano i medici.

Così il tecnico ha abbandonato regolarmente la struttura ospedaliera insieme a sua moglie Arianna, a bordo di un'automobile blu, evitando giornalisti e fotografi presenti.

Mihajlovic era stato in campo per guidare il suo Bologna contro la Lazio nell'ultima giornata di Serie A, probabile che sia in panchina anche all'Allianz Stadium per la sfida contro la Juventus al rientro in campionato dopo la sosta. Quello che è sicuro, e di gran lunga più importante, è che adesso Sinisa Mihajlovic potrà prendersi una nuova pausa da trascorrere insieme alla famiglia, prima di riprendere le cure.