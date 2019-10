Ma ora il suo agente Barnett sta cominciando ufficialmente a cercare una nuova sistemazione dopo che pochi mesi fa il Real fece saltare il trasferimento allo Jiangsu Suning. Bale si sente abbandonato e ha definitivamente deciso di lasciare il club con cui ha vinto tutto. Secondo As sarà difficile una cessione in inverno mentre la prossima estate il suo addio è certo: resta da vedere se Zidane deciderà di utilizzarlo in questi mesi o se il gallese sarà messo da parte una volta per tutte.

L'esclusione nella partita di Champions League contro il Bruges, con conseguenze arrivo in ritardo allo stadio dell'ex Tottenham, sono la dimostrazione che la situazione è ormai irrecuperabile. Il trentenne si sente messo da parte ed è deluso dal trattamento del suo allenatore: dopo essere stato a un passo dall'addio in estate, il giocatore era rimasto nella speranza di rinascere con la maglia dei Blancos.

L'esclusione di Champions contro il Bruges è stata l'ultima goccia per l'ex Tottenham che ha deciso di lasciare i Blancos per gli attriti con Zidane.

