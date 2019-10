Dopo la pesantissima vittoria ottenuta dalla Juventus a San Siro contro l'Inter, ai microfoni del portale olandese Nu.nl dutch, ha parlato il difensore olandese Matthijs de Ligt che ha ripercorso questi primi mesi in bianconero:

La lezione più importante che ho imparato fin qui alla Juventus è che devi avere fiducia in te stesso, all'inizio ero troppo preoccupato nel non commettere errori ed è esattamente ciò che non si deve fare. Non ho mai giocato in quel modo e nelle prime settimane ero troppo concentrato su questo fatto. Dopo la gara con l'Atletico Madrid ho riflettuto, volevo tornare a giocare con fiducia, ma ora so che va meglio di prima