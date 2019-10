L'Italia spinge per naturalizzare Martinelli: contatti in corso

Ci sono in corso conversazioni tra la FIGC, l'Arsenal e l'entourage del giocatore, dotato di passaporto italiano e ancora a secco di presenze col Brasile. Ma il ct Tite si è accorto di lui e non a caso lo scorso maggio lo ha chiamato ad allenarsi con Dani Alves e compagni in vista della Copa America. L'Italia proverà a battere i verdeoro sul tempo.

Contatti in corso tra la FIGC, l'Arsenal e l'entourage del giocatore. Mancini: "Non è così facile...".

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK