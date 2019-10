L'attaccante della Lazio ha preso parola in conferenza stampa a Coverciano.

08/10/2019

In quel di Coverciano, dove è in ritiro la Nazionale di Roberto Mancini, ha preso parola in conferenza stampa l'attaccante della Lazio Ciro Immobile, reduce dalla doppietta rifilata in campionato al Bologna:

C'è molto entusiasmo. Nell'anno del mancato Mondiale ci è mancato quello. Segnavo ma non ero felice, indossavo questa maglia ma sentivo di dover dare di più e mi ha penalizzato. Ringrazio Mancini, mi ha aspettato nei momenti di difficoltà. Il gol con la Finlandia è stato una liberazione. Abbiamo rialzato la testa, stiamo facendo un ottimo lavoro e vogliamo vincerle tutte per poi giocare l'Europeo con fiducia. Mancini è stato bravo, abbiamo uno stile di gioco che fa divertire la gente e farà nuovamente innamorare gli italiani

Sul suo momento d'oro:

Essere accostato ai grandi come Aguero o Lewandowski è un orgoglio. Ho sempre lavorato per raggiungere questi livelli, purtroppo sono mancato nelle situazioni che potevano farmi fare un salto in più. Con l'Italia ho un debito, spero di saldarlo e di fare qualcosa di importante sabato all'Olimpico. All'Europeo mi rifarò

Sulla maglia verde che la Nazionale indosserà sabato contro la Grecia:

La trovo particolare, il nostro colore è l'azzurro ma questa è una terza maglia. Saremo orgogliosi di indossarla. Speriamo di raggiungere lo stesso risultato del '54 con l'Italia che vinse 2-0 con l'Argentina

Sul dualismo con Belotti e su Balotelli:

Ora siamo io e il Gallo, poi non si sa. Da qui manca troppo tempo, tutti hanno la possibilità di vestire la maglia dell'Italia. Parliamo di quello che stiamo vivendo adesso, per questo il ballottaggio è tra me e Belotti. Se ci sarà un altro come Mario o altri che potranno dire la loro, saremo in ballottaggio in tre, quattro, cinque

Sulla reazione scomposta dopo la sostituzione contro il Parma: