A questo punto l'Inter avrebbe detto al suo ex coach: "O dai le dimissioni o non ci vai". Da qui la rottura che ha portato il Milan a cambire obiettivo virando su Stefano Pioli, che già oggi potrebbe essere annunciato.

Come riportato da Sky Sport, l'allenatore toscano ha chiesto una buonuscita pari a un anno di stipendi (10 milioni di euro lordi per lui e il suo staff anziché i 24 che gli spetterebbero), mentre la società di Suning non si è spinta oltre i 3-4.

Niente Milan per Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo si sarebbe accomodato volentieri sulla panchina rossonera, ma non ha trovato l'accordo con l'Inter sulla buonuscita. Spalletti è infatti legato ai nerazzurri da un contratto fino al 2021 a 5 milioni di euro netti a stagione.

