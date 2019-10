Il Manchester United fissa il prezzo per Sanchez, l'Inter valuta

L'attaccante cileno è arrivato in prestito in estate, The Sun rivela quanto dovranno sborsare i nerazzurri se vorranno riscattarlo.

di Marco Ercole - 08/10/2019 07:04 | aggiornato 08/10/2019 07:10

Al momento è in prestito dal Manchester United, arrivato nella sessione di calciomercato estiva con tante aspettative sul suo conto. Antonio Conte lo sta dosando, punta tantissimo su di lui, e a sua volta Alexis Sanchez si sta guadagnando man mano la fiducia del tecnico. Lo ha ripagato con un gol (e mezzo) realizzato contro la Sampdoria, ma anche con un'ingenua espulsione rimediata subito dopo che gli ha impedito di partecipare alla sfida di Serie A tra Inter e Juventus. Di certo le prime impressioni sono state positive, tali da ipotizzare un riscatto da parte del club nerazzurro al termine della stagione. Calciomercato Inter, le cifre per il riscatto di Sanchez Calciomercato Inter, Manchester United fissa prezzo per Sanchez Dall'Inghillterra, precisamente da The Sun, sono state svelate le cifre che occorreranno all'Inter nel caso in cui volesse completare l'operazione e rendere il cileno totalmente di sua proprietà. Per esercitare il diritto di riscatto (entro il 30 giugno 2020), da Milano dovrà partire un bonifico di 25 milioni di euro, una cifra che consentirebbe al Manchester United di rientrare in parte dei tanti soldi investiti su Sanchez (evitando di pagargli almeno il lauto stipendio), che in 45 partite disputate con la maglia dei Diavoli Rossi è riuscito ad andare a segno in appena 5 occasioni. E se il cileno confermerà quanto di buono fatto vedere in queste prime apparizioni da nerazzurro, l'investimento probabilmente sarà fatto e nella prossima sessione di calciomercato il giocatore diventerà interamente dell'Inter. El Nino Maravilla ha i prossimi mesi per convincere il suo nuovo club.