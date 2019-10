La società rossoblù è orientata a esonerare Andreazzoli per prendere Guidolin.

di Redazione Fox Sports - 08/10/2019 17:36 | aggiornato 08/10/2019 17:41

L'avventura di Aurelio Andreazzoli sulla panchina del Genoa sta per terminare. Al suo posto dovrebbe arrivare Francesco Guidolin, la cui ultima esperienza in panchina risale al 2016 quando volò in Premier League per guidare lo Swansea.

In sette giornate di campionato il Grifone ha collezionato appena 5 punti frutto di una vittoria, due pareggi e quattro sconfitte. La squadra genovese occupa la penultima posizione in classifica davanti alla Sampdoria, ferma a 3.

Nel caso in cui Guidolin arrivasse, si troverebbe quindi davanti una strada ripidissima. Tra l'altro per lui sarebbe un ritorno, visto che nell'estate del 2005 aveva firmato per i rossoblù prima di risolvere il contratto a seguito dell'illecito sportivo che portò il Genoa alla retrocessione in C.