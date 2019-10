Il suo posto sarà preso da Herbert Hainer. Sempre attenti agli ex giocatori carismatici, i bavaresi riabbracciano Oliver Kahn: entro un paio d'anni sostituirà Rummenigge.

di Alberto Casella - 08/10/2019 14:54 | aggiornato 08/10/2019 14:57

Difficile capire dall'estero che cosa rappresenti il Bayern Monaco per la Baviera, e pure viceversa. Il nome, innanzitutto, riporta in sé la regione stessa, ma non è tutto qui. Il club, parlando di quello calcistico - perché trattasi di una polisportiva che va dal basket alla pallamano, dal bowling agli scacchi - è gestito dalla casa madre polisportiva che ne detiene il 75%, con il rimanente equamente suddiviso fra Audi, Adidas e Allianz, tutti colossi mondiali, rigorosamente però del territorio, cui rimangono profondamente legati. Idem, o quasi, per i main sponsor che, a parte Coca-Cola, vanno da Paulaner a Deutsche Telekom, da Siemens a Lufthansa.

Una situazione difficilmente paragonabile con la nostra realtà: sarebbe come se il maggiore club italiano si chiamasse, poniamo, Lombardia Milano, avesse fra i soci grandi aziende come Esselunga, Pirelli e Luxottica e fosse sponsorizzato da Tim, Edison, Coop e magari Alitalia (pardon...). Non proprio la stessa cosa, insomma.

E l'orgoglio bavarese sta anche negli uomini, con la dirigenza che si forma e si rinnova periodicamente, inserendo sempre una ben misurata percentuale di ex campioni o comunque di ex giocatori, considerati carismatici e rappresentativi, certo, ma soprattutto capaci. A livelli diversi, dell'attuale organigramma societario fanno parte per esempio Hoeness, Rummenigge, Beckenbauer, Salihamidzic, Lizarazu e Giovane Elber fra gli altri. Gente che qui ha fatto la storia e ora porta avanti la tradizione.

Beckenbauer, Rummenigge e Hoeness: il Bayern Monaco si affida ai grandi ex

Bayern Monaco: Hoeness lascia la presidenza

Prendiamo Uli Hoeness, Herr Präsident: classe 1952, Ullrich è stato prima centravanti dei bavaresi - 3 Coppe Campioni, 1 Coppa Intercontinentale e 3 Bundesliga nel palmares - poi, ritiratosi anzitempo per un grave infortunio al ginocchio e dopo essere incredibilmente sopravvissuto a un incidente aereo, entra a 27 anni a far parte dello staff societario, niente meno che come direttore generale. È il 1979 e anche grazie a lui il Bayern Monaco si consolida come potenza europea, vince decine di trofei e costruisce l'Allianz Arena. Così, quando nel 2009 c'è da eleggere il nuovo presidente al posto di Franz Beckenbauer, Uli è lì, pronto.

Hoeness, qui con la maglia della Germania Ovest, è l'attuale presidente del club

Capace e preparato, Hoeness non è amato da tutti, così quando nel 2014 è costretto a dimettersi dopo aver ammesso di avere evaso ben 28 milioni di euro al fisco del suo paese, non manca chi esulta. Ma, scontata la pena, Hoeness si ripresenta e viene nuovamente eletto presidente del club nel novembre 2016. Ora, a 67 anni, Uli ha deciso di farsi da parte - anche se non del tutto, come vedremo - e non si candiderà più alla presidenza nelle elezioni del prossimo novembre:

Resterò nel consiglio di amministrazione per i prossimi 3-4 anni e se qualcuno avrà bisogno di un consiglio glielo darò volentieri, altrimenti resterò sullo sfondo.

Tutto molto bello, ma non sembra facile credere a un Uli che rimane sullo sfondo. Abituato a maneggiare la stanza dei bottoni, ultimamente è arrivato più volte a mettere becco persino nelle vicende della Nazionale - dallo scontro frontale con lo staff di Löw nella vicenda Neuer-ter Stegen all'intervento più dietro le quinte contro Sané e a favore di Thomas Müller, altro bavarese doc, prima degli ultimi Mondiali - e le esibizioni del suo innegabile potere creano sempre più malumori. Inoltre, visto che candidato unico alla prossima presidenza del Bayern è Herbert Hainer, ex pezzo grosso dell'Adidas, da anni nel consiglio del club e da anni grande amico di Herr Hoeness, da più parti si paventa che il suo passo indietro sia quasi prevalentemente un atto formale.

Herbert Hainer, alla sinistra di Hoeness di cui è grande amico, è il candidato unico alla presidenza del Bayern Monaco

Il ritorno di Kahn

Ma il club bavarese, in un modo o nell'altro sta preparando il suo futuro e lo fa anche inserendo nel proprio organigramma un altro grandissimo ex: Oliver Kahn. Portiere fra i migliori al mondo, Oliver difese i pali del Bayern fra il 1994 e il 2008, vincendo oltre 20 trofei fra cui 1 Coppa dei Campioni, 1 Intercontinentale e 8 Bundesliga. Laureato in management, specializzato in economia, Kahn si occuperà inizialmente della comunicazione del club ma è già considerato l'uomo adatto a succedere, presumibilmente dopo un paio d'anni di "apprendistato", a Karl-Heinz Rummenigge nel ruolo di amministratore delegato. Al di là di invidie e controversie, insomma, il Bayern Monaco guarda avanti.