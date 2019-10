Per Bastian Schweinsteiger è arrivato il momento di smettere con il calcio. Lo ha annunciato lui stesso con un lungo post sui suoi social media, in cui spiega la sua decisione.

A 35 anni il campione del mondo tedesco (nel 2014) appende dunque gli scarpini al chiodo, dopo aver trascorso la sua carriera in sole tre squadre, il Bayern Monaco (dove è cresciuto e si è affermato, vincendo tra le altre cose 8 volte la Bundesliga, una Champions League e un Mondiale per Club), il Manchester United e, infine, i Chicago Fire in MLS, dove ha deciso di concludere la sua carriera.

Questo il post di presentazione, in cui Bastian Schweinsteger ha allegato la lettera in cui annuncia l'addio al calcio:

The Time has now come: I would like to thank both, you and my teams @FCBayern, @ManUtd, @ChicagoFire and @DFB_Team and of course @AnaIvanovic and my family for their support!



Thank you! pic.twitter.com/jNSrXGNpxF