L'episodio si è verificato dopo una lite con il dirigente blaugrana al termine della partita di Youth League contro l'Inter.

08/10/2019

Era nell'aria già da settimane, il rapporto tra Victor Valdes e il Barcellona si era incrinato da tempo. Anzi, l'amore in questa nuova veste dopo l'addio al calcio giocato probabilmente non è mai sbocciato. L'ex portiere, poi allenatore della squadra B (la Primavera) del club catalano, è stato sollevato dall'incarico con un comunicato ufficiale, in cui viene annunciato anche il nome del suo successore, cioè Franc Artiga:

Il Club dichiara che Valdes non sarà più l’allenatore della squadra A delle giovanili e non lavorerà più al servizio del club. L’allenatore sarà sostituito dal tecnico della squadra B giovanile Franc Artiga.

Anche in assenza di questo comunicato Valdes non era presente in panchina già nell'ultima partita contro il Terragona, chiaro indizio di ciò che poi si è concretizzato nei fatti pochi giorni più tardi.

Barcellona B, Valdes esonerato dopo la lite con Kluivert

L'ormai ex allenatore del Barcellona B si era sempre contraddistinto in questa sua nuova carriera per un atteggiamento ribelle e sui generis per quelli che sono i canoni del club catalano, unico tecnico del settore giovanile a non adottare il dogmatico 4-3-3 (optando per un 4-4-2) e polemico con la società che non gli permetteva di disputare le partite nello stadio Johan Cruijff, senza dimenticare poi le sue recenti parole riguardo il caso Neymar ("Non fatemi parlare, sennò mi licenziano").

La sua prima partita sulla panchina del Barcellona B si era conclusa anticipatamente con un'espulsione per proteste e altri suoi atteggiamenti durante gli allenamenti non sono mai piaciuti ai vertici dirigenziali.

A far traboccare definitivamente il vaso è stata però l'ultima goccia caduta dopo la partita di Youth League persa contro l'Inter, quando Victor Valdes se l'è presa duramente con Patrick Kluivert, responsabile del settore giovanile blaugrana. A quel punto l'allontanamento è diventato inevitabile. E come sottolineato dal Barcellona nel suo comunicato, l'ex portiere "non lavorerà più al servizio del club".