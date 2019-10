Nella Rabobank Arena di Bakersfield, in California, la prima puntata dello show rosso dopo Hell in a Cell 2019.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 07/10/2019 20:34 | aggiornato 07/10/2019 22:39

A 24 ore di distanza da Hell in a Cell 2019, il ppv di wrestling WWE andato in scena la scorsa notte, il roster di Raw è già pronto per tornare in azione, con una nuova puntata che per l'occasione andrà sempre in scena dalla California, precisamente dalla Rabobank Arena di Bakersfield.

Ci sarà, annunciato già da due giorni, il pugile Tyson Fury, a cui sarà concesso un microfono aperto per parlare di quanto accaduto nella season premiere di SmackDown dello scorso venerdì, quando per poco non è arrivato alle mani con Braun Strowman (che tra l'altro ha mandato dei messaggi subliminali al boxeur anche durante Hell in a Cell 2019).

In programma anche una rivincita tra Natalya e Lacey Evans, che si sono affrontate a HIAC 2019 (vittoria della Queen of Hearts per sottomissione) e se lo dovranno vedere di nuovo, stavolta in un Last Woman Standing Match.

WWE WWE SmackDown, faccia a faccia tra Braun Strowman e Tyson Fury

WWE Raw 7 ottobre 2019

Ci saranno anche le campionesse di Raw e SmackDown, rispettivamente Becky Lynch e Charlotte Flair, che prima saranno ospiti di MizTV e poi affronteranno le Kabuki Warriors in una Champions Showcase.

Infine, ma non certo ultimo argomento di interesse della puntata di Raw di lunedì 7 ottobre 2019, ci sarà un match non titolato tra i campioni di coppia di Raw, Robert Roode e Dolph Ziggler, contro i Viking Raiders. Questo e molto altro ve lo racconteremo come sempre qui, su WWE-ek Raw, la rubrica sul wrestling WWE a cura di FOXSports.it.

Seguono aggiornamenti a partire dalle 7...