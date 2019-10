Il difensore del Cagliari commenta la polemica della Roma per il gol non convalidato a Kalinic.

Nella polemica nata al termine della partita di Serie A tra Roma e Cagliari allo stadio Olimpico, uno dei protagonisti principali è stato sicuramente (suo malgrado), il difensore del Cagliari Fabio Pisacane, "colpevole" secondo l'ambiente romano di aver ritardato e accentuato la caduta dopo essere stato spinto da Kalinic addosso a Olsen.

Tante le offese subite nelle ultime ore via social dal giocatore, ma le parole che non ha gradito maggiormente il calciatore sono state quelle del ds della Roma Petrachi nell'immediato post-partita, quando ha asserito che il calcio non sia uno "sport per signorine" e che in occasione della rete annullata, Kalinic ha semplicemente rubato il tempo allo stesso Pisacane.

Attraverso i suoi social network, il difensore del Cagliari ha risposto così in merito a quanto accaduto nell'ultima partita di Serie A tra Roma e Cagliari: