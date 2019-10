Dybala porta in vantaggio i bianconeri, Lautaro Martinez pareggia momentaneamente su calcio di rigore. Poi ci pensa il Pipita Higuain a dare la vittoria a Sarri.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 07/10/2019 04:22 | aggiornato 07/10/2019 04:27

Inter-Juventus è stato il derby d'Italia andato in scena a San Siro e valido per la 7ª giornata di Serie A. La squadra di Conte arriva da sole vittorie in Serie A, ma ha perso la gara di Champions League in casa del Barcellona, 2-1 in favore dei blaugrana. La Juventus ha vinto invece l'ultimo match in casa della SPAL, e anche la gara di Champions contro il Bayer Leverkusen.

Dybala porta in vantaggio i bianconeri, Lautaro Martinez pareggia momentaneamente su calcio di rigore. Poi ci pensa il Pipita Higuain a dare la vittoria a Sarri.

Nel turno successivo alla sosta per le nazionali, l'Inter giocherà il lunch match delle 12.30, domenica 20 ottobre in casa del Sassuolo. La Juventus giocherà invece l'anticipo del sabato sera in casa contro il Bologna, sabato 19 alle 20.45.