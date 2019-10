Le parole del giornalista sull'attaccante belga e non solo.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 07/10/2019 16:43 | aggiornato 07/10/2019 16:48

Il Derby d'Italia valido per la settima giornata di Serie A è finito 2-1 per la Juventus. A San Siro i bianconeri hanno superato l'Inter grazie alle reti di Dybala e Higuain, intervallate dal gol di Lautaro Martinez su rigore. Della match di ieri e non solo, ha parlato il giornalista Mario Sconcerti sulle pagine de Il Corriere della Sera:

La differenza tra Inter e Juventus è stato il centravanti: Lautaro ha pareggiato Dybala, ma Lukaku è scomparso davanti a Higuain. Lukaku è forse il primo problema reale dell’Inter. È dentro la partita, ma non sa mai che fare, non pesa nonostante tutto quello che porta in campo

Sconcerti ha proseguito nell'analisi:

L'Inter esce dalla settimana dura con due sconfitte di misura, a dimostrazione che le manca qualcosa. Non avrà mai la qualità della Juve, ma ha tutto il resto. Ha chiuso per molti minuti la Juve appena fuori la sua area e l'ha messa in difficoltà anche solo col movimento e le spallate. Una squadra sorprendente per come moltiplica il gioco dal niente. Ha un piccolo fuoriclasse, Lautaro, ne ha un altro che stavolta è mancato per più di metà partita (Sensi, ndr), ha l’idea e il motore di una grande squadra. Le manca Lukaku. Mancano la sua lotta, i suoi gol, i suoi spazi aperti

Infine un elogio della Juve: