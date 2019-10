Pisacane non ci sta: "Meglio non rispondere a offese gratuite"

Intendo scusarmi se qualcuno si è sentito offeso dalle parole che ho utilizzato. Non era affatto mia intenzione insinuare che il calcio sia uno sport solo per uomini e non adatto alle donne. Ero molto arrabbiato perché non era stato convalidato un gol che ritenevo assolutamente regolare e volevo sottolineare quanto il calcio sia - ed è sempre stato - uno sport fisico e di contatto. Il calcio è di tutti e alla Roma siamo molto orgogliosi della nostra squadra femminile e di promuovere il calcio femminile

"Il calcio non è uno sport per signorine, è uno sport maschio. Altrimenti andiamo tutti a metterci le scarpette e facciamo danza classica". Queste le parole pronunciate dal direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, dopo la partita pareggiata 1-1 col Cagliari tra mille polemica. Nella serata di lunedì è arrivato però il dietrofront dell'ex dirigente del Torino:

