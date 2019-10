L'ex Napoli è stato costretto a lasciare il campo al 30' ad Antonucci, il centravanti è invece rimasto stoicamente in campo fino al triplice fischio. Dzeko potrebbe tornare già contro la Sampdoria (gara in programma subito dopo la sosta per le Nazionali) indossando una maschera protettiva, Diawara dovrà restare ai box più di un mese.

