Qualificazioni Euro2020, Rep. Ceca-Inghilterra, polizia chiede rinvio

Per la prossima gara di valida per le Qualificazioni Euro2020, le forze dell'ordine britanniche hanno chiesto alla Uefa di non giocare il venerdì.

di Marco Ercole - 07/10/2019 12:05 | aggiornato 07/10/2019 12:12

Le forze dell'ordine britanniche hanno chiesto formalmente alla Uefa di modificare la data della partita valida per le qualificazioni agli Europei 2020 tra Repubblica Ceca e Inghilterra. La previsione della polizia inglese è infatti che un numero molto consistente di tifosi del proprio paese (circa 6000) raggiungerà Praga, città famosa anche per la sua birra buona e, soprattutto, economica.

Di conseguenza il timore è che possano scoppiare degli incidenti di grande proporzioni, che a giudizio delle forze dell'ordine locali potrebbero essere arginati se la gara si disputasse in un giorno lontano dal weekend, che comporterebbe un esodo minore di persone verso la Repubblica Ceca.

Come riportato da The Guardian, i servizi di sicurezza inglesi hanno contattato la Uefa per sollecitare un cambio di data del match, ma l'organizzazione del calcio europeo ha preferito ignorare la richiesta, limitandosi a etichettare l'incontro come "ad alto rischio" e di conseguenza portando la polizia ceca a un dispiego di energie maggiore rispetto al solito per garantire la sicurezza all'interno della Capitale.

Mark Roberts, l'incaricato di scrivere alla Uefa per avvertire del pericolo di giocare la partita di venerdì, è rimasto molto deluso dal fatto che alla fine la data non sia stata cambiata:

Ho scritto alla Uefa chiedendo loro di riconsiderare il giorno di venerdì sera per il match. È difficile discutere quando hai a che fare con la Uefa e, in particolare, quando giochi in trasferta. Penso che sia un peccato, perché a volte puoi prevedere il rischio. Preferiremmo prevenire lo sviluppo di una situazione piuttosto che cercare di gestirla di notte e poi pentirci.

Le forze dell'ordine inglesi hanno fatto il loro tentativo, la Uefa ha preso la sua decisione. Arrivati a questo punto, ormai, sarà il venerdì sera ceco a rivelare se la scelta sia stata corretta o meno.