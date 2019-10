Il general manager del club solidale con Hong Kong sui social, reazione immediata da parte della CBA.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 07/10/2019 14:20 | aggiornato 07/10/2019 14:27

Il messaggio di solidarietà nei confronti dei manifestanti di Hong Kong espresso sui social network da Daryl Morey, general manager degli Houston Rockets, rischia di creare un vero e proprio incidente diplomatico tra la squadra NBA e la Cina.

A seguito del suo tweet ("Lotta per la libertà, appoggio Hong Kong"), infatti, la CBA (Chinese Basketball Association) ha deciso di rompere i rapporti con la squadra, ponendo addirittura il veto alla trasmissione delle sue partite nel paese.

La squadra di Houston, sin dai tempi di Yao Ming, è stata una delle squadre NBA più popolari in Cina, ma questo tweet del general manager (successivamente cancellato) ha alimentato le polemiche fino a degenerare in questo congelamento dei rapporti.

Tournée in Oriente degli Houston Rockets

NBA, la Cina vieta le partite degli Houston Rockets

Al momento non sono state sufficienti le prese di posizioni del club, per bocca (o meglio per account) del presidente Tilman Fertitta, che ha sottolineato come Daryl Morey non abbia parlato a nome degli Houston Rockets, né il dietro front dello stesso general manager sempre sui social media:

Non avevo intenzione di offendere i fan dei Rockets e i miei amici in Cina. Stavo semplicemente esprimendo un'opinione basata sulla mia interpretazione di una situazione. Dal mio messaggio ho avuto l'opportunità di conoscere altre prospettive.

Il messaggio, al momento, non ha convinto la CBA. E i rapporti di sponsorizzazione tra gli Houston Rockets e la Cina potrebbero risentirne pesantemente.

1/ I did not intend my tweet to cause any offense to Rockets fans and friends of mine in China. I was merely voicing one thought, based on one interpretation, of one complicated event. I have had a lot of opportunity since that tweet to hear and consider other perspectives. — Daryl Morey (@dmorey) October 7, 2019