Il terzino albanese è stato vittima di una bruttissima caduta nel match contro il Torino.

di Andrea Centogambe - 07/10/2019 08:54 | aggiornato 07/10/2019 08:59

Grande spavento per Elseid Hysaj al 34' di Torino-Napoli, gara della settima giornata di Serie A. Il terzino albanese, dopo un ponte di Ansaldi, è caduto in maniera scomposta sbattendo la testa (il giocatore granata ha provato ad attutire la caduta dell'avversario) e lasciando successivamente il campo in barella.

Ancelotti è stato costretto a sostituirlo immediatamente e a mandare in campo Ghoulam. L'ex Empoli, che giocava per la prima volta titolare in questa stagione, si è subito sottoposto a un esame clinico e radiologico che ha evidenziato una "frattura parcellare dello sterno".

Ovviamente Hysaj resterà a Napoli per iniziare il percorso riabilitativo e non potrà rispondere alla convocazione del commissario tecnico dell'Albania Edy Reja, che lo aveva chiamato per le sfide di qualificazione a Euro 2020.