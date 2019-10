Il direttore del TG LA7 ha criticato duramente le dichiarazioni del ds giallorosso.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 07/10/2019 13:18 | aggiornato 07/10/2019 13:23

Grandi polemiche dopo Roma-Cagliari. A essere infuriati sono i giallorossi per il gol annullato nel finale a Nikola Kalinic e in generale per tutta la direzione dell'arbitro Massa.

Nel post-partita il direttore sportivo dei capitolini, Gianluca Petrachi, è sbottato a Sky Sport utilizzando parole che non sono passate inosservate. Uno sfogo che è stato criticato duramente su Facebook da Enrico Mentana, direttore del TG LA7: