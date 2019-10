Sfottò social dei bianconeri all'indirizzo dei nerazzurri all'indomani del Derby d'Italia.

di Redazione Fox Sports - 07/10/2019 11:09 | aggiornato 07/10/2019 17:14

Il Derby d'Italia valido per la settima giornata di Serie A è storia. A San Siro la Juventus ha superato 2-1 l'Inter grazie alle reti di Paulo Dybala e Gonzalo Higuain, intervallate dal calcio di rigore trasformato da Lautaro Martinez.

All'indomani della partita che ha visto trionfare i Sarri boys, arriva lo sfottò social dei bianconeri all'indirizzo dei nerazzurri. Si tratta in realtà di una vendetta. Nella scorsa stagione, infatti, dopo l'eliminazione della Juve in Champions League per mano dell'Ajax datata 27 aprile, i tifosi interisti esposero uno striscione che recitava: "Ooops, you did it again!".

Oggi il club bianconero ha postato un video sui propri account social ufficiali ricordando alcune vittorie ottenute a San Siro. Il messaggio che accompagna le immagini è: "Ooops, we did it again!". Chissà se arriverà una risposta...