La rivincita di Dybala: "In estate tante cose non vere su di me"

La Juventus sui social all'Inter: "Ooops, we did it again"

Io sono sempre stato chiaro, la mia scelta è sempre stata quella di rimanere qui. Venivo da una stagione non felice, per fortuna in questa partita ho segnato un gol che rimarrà nella mia mente e nella vittoria.

In estate è stato brutto - ha raccontato nell'immediato post-partita - tutto ciò che è successo. Tutti sapevano quello che volevo. Sono contento di essere qui, sono state dette cose non vere durante il calciomercato ma sono rimasto qua, dove volevo e contro l'Inter ho giocato una delle partite più belle.

Una bella soddisfazione per Dybala, che adesso punta forte sull'acceleratore per restare a questi livelli:

L'attaccante argentino assicura di non aver mai chiesto di andare via e di aver sempre messo i bianconeri in cima alle sue priorità.

