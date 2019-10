La leggenda dell'Inter Sandro Mazzola ha parlato ai microfoni di Rai Radio1 all'indomani della vittoria della Juventus per 2-1 sulla squadra di Antonio Conte:

Abbiamo fatto bene a togliere Conte alla Juve - ha esordito Mazzola - però non lo so, non mi convince. Quando parla mi sembra parli ancora con gli juventini invece che con i nostri. Sì, perché si nasce juventini come si nasce interisti, è difficile cambiare. Non c'è niente da fare, è una cosa che ha dentro proprio