Spalletti non ha trovato l'accordo con l'Inter sulla buonuscita, il Milan ha così virato prepotentemente su Pioli: domani potrebbe arrivare l'annuncio.

di Redazione Fox Sports - 07/10/2019 22:16 | aggiornato 07/10/2019 22:27

Nulla da fare per Spalletti al Milan. Il tecnico di Certaldo aveva detto sì all'approdo in rossonero (per lui era pronto un contratto biennale da più di 5 milioni di euro all'anno), ma prima avrebbe dovuto trovare un accordo con l'Inter a cui è legato da un contratto fino al 2021 a 5 milioni di euro a stagione.

Il toscano ha chiesto una buonuscita - riporta Sky Sport - pari a un anno di stipendi (10 milioni di euro lordi per lui e il suo staff anziché 24), l'Inter non si è invece spinta oltre i 3-4.

E così in pole position per il dopo Giampaolo è balzato Stefano Pioli, cercato anche da Genoa e Sampdoria. Ma l'ex Lazio ha ovviamente messo le genovesi in standby per dare la precedenza al Diavolo. Una mossa che ha dato i suoi frutti. Domani le parti dovrebbero incontrarsi e in tempi brevi potrebbe arrivare l'annuncio.