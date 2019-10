Il tecnico di Pescara lascia la panchina blucerchiata dopo sette giornate di campionato.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 07/10/2019 18:00 | aggiornato 07/10/2019 18:05

L'avventura di Eusebio Di Francesco sulla panchina della Sampdoria è già terminata. Dopo sette giornate di campionato in cui i blucerchiati hanno collezionato appena una vittoria, sei sconfitte, 4 gol fatti e 16 subiti, società e tecnico hanno deciso di dirsi addio.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, è stato trovato l'accordo per la risoluzione contrattuale. Classe 1969, Di Francesco era arrivato alla Samp lo scorso 22 giugno quando decise di firmare un contratto fino al 2022.

Qualcosa però non ha funzionato e così è già arrivato l'epilogo. Per la sua successione la Samp valuta Stefano Pioli - richiesto anche dal Genoa e contattato dal Milan - e Beppe Iachini. Chi arriverà dovrà dare una brusca sterzata a una stagione cominciata come peggio non si poteva. Quagliarella e compagni occupano infatti l'ultima posizione in classifica con appena 3 punti.