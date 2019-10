Detto che Luciano Spalletti è stato la prima scelta fin da subito, c'è da aggiungere che il Milan - secondo Il Corriere dello Sport - ha fatto un tentativo anche per il grande ex (sulla panchina rossonera c'è già stato dal 2010 al gennaio 2014 vincendo uno Scudetto e una Supercoppa Italiana) Massimiliano Allegri, senza panchina da quando ha salutato la Juventus alla fine della scorsa stagione. Il toscano, accostato anche a Tottenham e Manchester United, ha rifiutato prontamente l'offerta dopo aver ringraziato.

In queste ore Milan e Inter sono a lavoro per trovare un accordo economico. Difficilmente i nerazzurri accetteranno di pagare l'intera somma che spetta a Spalletti da qui al 2021, ma un'intesa si può trovare. Se così non fosse, il Milan virerebbe su Stefano Pioli cercato anche da Genoa e Sampdoria.

Spalletti sarebbe lieto di lavorare con Maldini, Boban e Massara, ma qualcosa ancora lo divide dal Diavolo. Cosa? Il contratto da 5 milioni di euro netti che lo vede ancora legato all'Inter fino al 2021. Tanti soldi a cui l'allenatore non vuole rinunciare in alcun modo.

