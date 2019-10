Tra canestri impossibili e schiacciate acrobatiche i funamboli del pallone a spicchi preparano la 94esima stagione della loro storia con una tournée ricca di novità.

di Marco Ercole - 07/10/2019 10:06 | aggiornato 07/10/2019 19:11

La leggenda non si ferma. I mitici Harlem Globetrotters preparano il ritorno in Italia nel 2020 con una nuova, emozionante tournée. In vista della 94ma stagione della loro storia, i celebri giocolieri del basket mondiale sono pronti a conquistare grandi e piccoli con sette memorabili partite-spettacolo che toccheranno le città di Ancona (11 marzo, PalaPrometeo), Forlì (12 marzo, Unieuro Arena), Varese (13 marzo, Enerxenia Arena), Milano (14 marzo, Mediolanum Forum), Genova (15 marzo, RDS Stadium), Verona (16 marzo, AGSM Forum) e Trento (7 aprile, BLM Group Arena).

Basket: nuovo tour italiano per gli Harlem Globetrotters

Dopo il successo registrato per il tour 2019 con oltre 25mila spettatori al seguito, gli Harlem Globetrotters torneranno a stregare l’Italia con un nuovo show, ancora più coinvolgente e spettacolare. Sette partite di esibizione in sei regioni, dedicate soprattutto alle famiglie, dai più piccoli ai più grandi, dove canestri impossibili e schiacciate acrobatiche saranno accompagnati da gag comiche, risate e tanto divertimento. Ecco le date del prossimo Italian Tour:

ANCONA - Mercoledì 11 marzo 2020

PalaPrometeo, Ore 20:30

PalaGalassi (ex Palafiera), Ore 20:30

Enerxenia Arena (ex Pala2A), Ore 20:30

Mediolanum Forum Assago, Ore 19:30

RDS Stadium, Ore 18:30

AGSM Forum, Ore 20:30

BLM Group Arena, Ore 20:30

Al festival di Trento

In occasione del lancio della nuova tournée italiana, una rappresentativa della storica squadra dei Globes sarà ospite al prossimo Festival di Trento, prestigiosa rassegna sportiva organizzata dalla Gazzetta dello Sport in collaborazione con Trentino Marketing in programma dal 10 al 13 ottobre. I tre giocatori del roster Handles Franklin, Scooter Christensen e Bulldog Mack, saranno accompagnati da Sweet Lou Dunbar, coach leggenda degli Harlem Globetrotters per partecipare ad uno speciale talk show con esibizione sabato 12 ottobre alle 16:00 presso il Palazzetto dello Sport di Trento, mentre domenica 13 ottobre alle 14:00 la delegazione dei Globes raggiungerà i Camp diffusi nelle piazze, che trasformeranno la città in un unico, grande playground aperto a tutti.