Dopo le reti di Suarez al 27' (rovesciata da urlo), Vidal al 32' e Dembelé al 35', al 78' è entrato in scena la Pulce. Che dopo aver sprecato due calci di punizione, alla terza occasione non ha perdonato Vaclik.

Finalmente Lionel Messi. Difficile crederlo, ma il fuoriclasse argentino in questa stagione non aveva ancora mai segnato con la maglia del Barcellona. Colpa degli infortuni che gli hanno permesso di scendere in campo solo cinque volte. Il digiuno si è interrotto contro il Siviglia al Camp Nou nel match valido per l'ottava giornata di Liga.

