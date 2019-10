La risposta dell'Italia è immediata e arriva con Toni, che servito in profondità da Totti trafigge di potenza Weidenfeller per il 2-1. Gli scambi tra i due attaccanti protagonisti del Mondiale tedesco infiammano i 6.500 spettatori , e al 34' tocca all'ex capitano della Roma battere il portiere avversario con una conclusione centrale.

Il remake di Italia-Germania non sarà l'unica sfida degli Azzurri Legends. La Nazionale delle vecchie glorie, fresca di debutto, dovrebbe tornare in campo nel prossimo futuro per altre partite di beneficenza come quella giocata a Furth: Cabrini e capitan Cannavaro hanno già dato il loro assenso .

Dopo gli autogol di Cannavaro e Panucci, non basta la rimonta firmata dai tre ex romanisti: al 91' Wollscheid sigla il definitivo pareggio.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK