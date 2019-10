WWE Hell in a Cell 2019: tutti i risultati in diretta scritta

Programmati poi gli incontri tra la campionessa di SmackDown Bayley e la sfidante Charlotte Flair, così come il tag team match tra Roman Reigns e Daniel Bryan contro Erick Rowan e Luke Harper. Ancora non ufficializzate altre sfide, che scopriremo dunque nel corso di Hell in a Cell 2019, proprio qui, nel consueto report in diretta scritta a cura di FOXSports.it.

Lì Seth Rollins dovrà vedersela con "The Fiend" Bray Wyatt, cioè il wrestler più in voga del momento e colui che lo ha ripetutamente attaccato cogliendo di sorpresa nelle ultime settimane.

Ormai ci siamo, il mondo del wrestling WWE è pronto per entrare nella gabbia infernale. È arrivato il momento di Hell in a Cell 2019 , il primo PPV della nuova stagione del mondo della World Wrestling Entertainment. Fari puntati ovviamente sul match caratteristico da cui prende appunto il nome il pay-per-view.

