Il programma dell'evento che si svolgerà nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 ottobre al Golden 1 Center di Sacramento (California).

di Marco Ercole - 06/10/2019 13:30 | aggiornato 06/10/2019 15:39

Quello che si terrà stanotte (tra domenica 6 e lunedì 7 ottobre) al Golden 1 Center di Sacramento, in California, sarà un PPV molto particolare per la WWE. Hell in a Cell 2019 è infatti il primo evento post "season premiere", cioè la nuova stagione dell'universo World Wrestling Entertainment.

Questa ha portato al passaggio di SmackDown sulle reti televisive statunitensi di FOX (con conseguente trasferimento dal martedì al venerdì) e l'inserimento di NXT nel palinsesto televisivo americano al mercoledì, giorno in cui tra le altre cose va in scena pure Dynamite, lo show televisivo della neonata AEW.

Una bella rivoluzione, insomma, che ha portato anche alla costruzione di un PPV non del tutto definito, con appena quattro match già programmati a nemmeno 24 ore dall'evento. Gli altri verranno così svelati nelle prossime ore o all'interno dello stesso Hell in a Cell 2019, come mai accaduto in precedenza per quello che riguarda gli eventi a pagamento della WWE.

WWE A WWE Hell in a Cell 2019 ci sarà The Fiend Bray Wyatt

WWE Hell in a Cell 2019, presentazione PPV

Andiamo allora a vedere i soli 4 incontri in programma fino a questo momento, tra i quali spiccano ovviamente i due Hell in a Cell Match, quello con in palio l'Universal Championship tra Seth Rollins e The Fiend Bray Wyatt, e l'altro per la Raw Women's Championship tra la campionessa Becky Lynch e Sasha Banks.

Come sempre potrete esprimere qui di seguito il vostro pronostico per tutti gli incontri, che poi potrete seguire in diretta scritta (a partire da mezzanotte), con highlights e gallery originali WWE, qui su FOXSports.it.

Bayley (c) vs Charlotte Flair

Single match per il WWE SmackDown Women's Championship

BeckyLynch (c) vs SashaBanks

Hell in a Cell match per il WWE Raw Women's Championship

DanielBryan e RomanReignsvs LukeHarper e ErickRowan

Tag Team match

SethRollins (c) vs BrayWyatt

Hell in a Cell match per il WWE Universal Championship