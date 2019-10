Finisce a reti bianche la partita all'Olimpico Grande Torino: nessuno dei giocatori di Mazzarri e Ancelotti riesce a sbloccare il match.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 06/10/2019 20:08 | aggiornato 07/10/2019 01:13

Torino-Napoli è stato il match della 7ª giornata di Serie A che si è giocato alle 18 all'Olimpico di Torino. I padroni di casa sono scesi in campo dopo la sconfitta maturata nell'ultimo turno in casa del Parma: 3-2 in favore dei crociati il risultato finale. Il Napoli, invece, ha superato il Brescia in casa ma ha pareggiato 0-0 in Champions League contro il Genk mercoledì scorso.

Finisce a reti bianche la partita all'Olimpico Grande Torino: nessuno dei giocatori di Mazzarri e Ancelotti riesce a sbloccare il match.

Nel prossimo turno di Serie A, dopo la sosta per le nazionali, il Torino sarà ospite dell'Udinese, domenica 20 ottobre alle ore 15. Il Napoli giocherà invece sabato alle 18, al San Paolo contro il Verona.