All'Olimpico un autogol di Ceppitelli e una rete di Joao Pedro. Proteste nel finale per un gol non convalidato a Kalinic.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 06/10/2019 20:14 | aggiornato 06/10/2019 22:19

Roma-Cagliari è stato il match della 7ª giornata di Serie A andato in scena allo Stadio Olimpico di Roma. La gara ha visto gli uomini di Fonseca reduci dalla vittoria di Lecce nell'ultimo turno di campionato, ma anche dal pareggio di Europa League maturato in casa del Wolfsberg. Il Cagliari, invece, ha pareggiato l'ultima gara di Serie A, 1-1 in casa contro il Verona.

All'Olimpico finisce 1-1 per un autogol di Ceppitelli e una rete di Joao Pedro. Proteste nel finale per un gol non convalidato a Kalinic.

La prossima giornata vedrà la Roma impegnata contro la Sampdoria, dopo la sosta per le nazionale, domenica 20 ottobre alle 15 a Marassi. Il Cagliari ospiterà invece la SPAL, fischio d'inizio alle ore 15.