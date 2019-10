Juve (4-3-1-2) : Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Ronaldo, Dybala. A disp. Pisnoglio, Buffon, Ramsey, Higuain Emre Can, Rugani, Rabiot, Demiral, Bentancur. All. Sarri

Sono state comunicate ufficialmente le scelte di Antonio Conte e Maurizio Sarri per Inter-Juventus, posticipo della settima giornata di Serie A . Confermato l'undici probabile per quanto riguarda i nerazzurri, qualche sorpresa tra i bianconeri, con Bernardeschi e Dybala dal primo minuto a completare il tridente insieme ovviamente a Cristiano Ronaldo.

