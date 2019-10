L'anticipo del sabato sera della 7ª giornata di Serie A è stato Genoa-Milan . Una gara che ha visto due allenatori a rischio esonero: da un lato Andreazzoli, che non vince dal 1 settembre dalla gara contro la Fiorentina; dall'altro Giampaolo, tecnico che ancora non è riuscito a convincere l'ambiente rossonero, soprattutto dopo le ultime tre sconfitte contro Inter, Torino e Fiorentina.

I padroni di casa passano in vantaggio con Schone ma i rossoneri ribaltano tutto in pochi minuti grazie a Hernandez e al rigore di Kessié. Reina para un tiro dal dischetto nel recupero.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK