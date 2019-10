L'Atalanta cala il tris con Zapata, Gomez e Gosens, il Lecce segna il gol della bandiera con Lucioni che vale il 3-1 conclusivo.

di Redazione Fox Sports - 06/10/2019 20:12 | aggiornato 06/10/2019 22:17

Atalanta-Lecce è stata la gara andata in scena allo Gewiss Stadium e valida per la 7ª giornata di Serie A. I padroni di casa hanno vinto l'ultima partita 4-1 in casa del Sassuolo, ma arrivano dalla sconfitta di Champions League, 2-1 contro lo Shakhtar Donetsk arrivato al 90'. Una sconfitta nell'ultima gara giocata anche per il Lecce: la squadra di Liverani è caduta in casa contro la Roma, con l'1-0 firmato Dzeko.

L'Atalanta aprirà il prossimo turno di Serie A, dopo la sosta per le nazionali, sabato 19 ottobre alle 15 all'Olimpico contro la Lazio. Il Lecce giocherà invece il posticipo di domenica 20 ottobre a San Siro contro il Milan, fischio d'inizio alle 20.45.