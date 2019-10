Nuova tegola per i giallorossi dopo il crac di Zappacosta: l'ex Napoli esce nel primo tempo sorretto dallo staff medico.

di Daniele Minuti - 06/10/2019 15:44 | aggiornato 06/10/2019 16:05

Altra tegola per una sfortunatissima Roma: durante il primo tempo della sfida contro il Cagliari giocata allo stadio Olimpico, Amadou Diawara ha dovuto lasciare il campo per via di un infortunio al ginocchio.

Il problema subito dall'ex Napoli non è arrivato in un contrasto ma semplicemente camminando, cosa che ha subito fatto preoccupare lo staff medico costretto a portare di peso il centrocampista fuori dal campo.

Ennesimo problema per la Roma che dopo i tanti infortuni ha perso anche Diawara, due giorni dopo l'annuncio della rottura del legamento crociato per Zappacosta. Ora si attendono gli esami per il regista ma le immagini dal campo non sono rassicuranti.