Diverso il discorso per Adama Traoré, che non segnava addirittura da settembre 2018. Nelle ultime 45 partite di Premier League, solo un'altra volta il Manchester City era uscito dal campo senza segnare. L'ultima volta che era accaduto all'Etihad risale a maggio 2018 contro l'Huddersfield, quando i ragazzi di Guardiola avevano già conquistato il titolo.

Il Manchester City è adesso a 8 punti dal Liverpool nella classifica di Premier League , dopo aver subito un'incredibile sconfitta in casa per mano del Wolverhampton. Adama Traore ha segnato due volte negli ultimi 10 minuti, regalando al Wolves la prima vittoria in casa del City dal 1979. La squadra di Guardiola ha perso cinque punti nelle prime quattro partite casalinghe della stagione, dopo averne perse solo 3 in tutta la scorsa stagione e 7 l'anno precedente.

