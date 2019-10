Francisco, che ha perso il figlio circa 4 mesi fa, parla per la prima volta dopo la tragedia: "Era la persona migliore del mondo".

di Daniele Minuti - 06/10/2019 11:44 | aggiornato 06/10/2019 11:49

La scomparsa di José Antonio Reyes è stata una delle tragedie più improvvise nella storia del calcio spagnolo e a 4 mesi dalla sua morte, per la prima volta sono arrivate le parole di suo padre Francisco.

Non facciamo altro che piangere, non parliamo neanche più e se lo facciamo abbiamo le lacrime. José era il migliore al mondo non come atleta ma come persona.

Parole che pesano come un macigno, con il padre di Reyes che parlando ai microfoni di Telecinco ha ricordato anche dettagli tragici del giorno in cui l'ex calciatore di Real Madrid e Siviglia è morto in un incidente stradale.