Segui il GP della Thailandia in diretta LIVE. Match point per Marc Marquez che può aggiudicarsi il Mondiale. Valentino Rossi parte dalla terza fila, Petrucci miglior pilota Ducati in griglia.

0 condivisioni

di Luigi Ciamburro - 06/10/2019 08:45 | aggiornato 06/10/2019 08:52

08:52 - Temperature dell'aria superiore ai 30°C, quelle dell'asfalto sfiorano i 40°C

08:48 - Rischio pioggia al Buriram, la scelta delle gomme è orientata verso la hard all'anteriore e la soft al posteriore

Fabio Quartararo in Thailandia

MotoGP, il riassunto del sabato di qualifiche

La giornata di qualifiche MotoGP al Buriram vede protagonista Fabio Quartararo, alla sua quarta pole stagionale. Il francese del team satellite Yamaha segna anche il nuovo record del circuito in 1'29"719, sottraendolo al campione in carica Marc Marquez che partirà dalla terza posizione in griglia. Tra i due si colloca Maverick Vinales, a dimostrazione di come la Yamaha M1 sia cresciuta sul giro secco, prima di doversi ritrovare a fare i conti con l'usura della gomma posteriore nel corso della gara.

La Q2 in Thailandia ha visto cadere in curva 5 tre protagonisti del Motomondiale: Quartararo, Marquez e Valentino Rossi. Il campione di Tavullia ha perso l'anteriore ed è stato costretto a tornare in scooter ai box per saltare sulla seconda moto, che però aveva setting e gomme differenti. Alla fine dei 15 minuti a disposizione il pesarese non è riuscito ad andare oltre la nona posizione, con un ritardo di 1 dal best lap.

In casa Ducati svetta Franco Morbidelli, costretto a passare per la Q1. Quando sembrava condannato ad un'altra partenza fuori dalla top-12, il pilota ternano ha messo a segno un ottimo giro che gli ha permesso il passaggio alla manche successiva di qualifiche, piazzandosi infine come miglior pilota in sella alla GP19. Soffre un po' Andrea Dovizioso, che partirà dalla settima posizione, preceduto dall'australiano Jack Miller. Per rimandare la festa iridata del Cabroncito, Dovi dovrà chiudere la gara davanti allo spagnolo. Nel warm-up sono i soliti tre a dettare il passo: Marquez-Quartararo-Vinales davanti al trio italiano Rossi-Morbidelli-Dovizioso.