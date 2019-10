Penso ci riuscirà presto, mi dispiace perché in carriera un paio li ho persi e uno me lo hanno fatto perdere. Ho paura che vincerà presto il nono.

Il Dottore, arrivato al traguardo in Thailandia circa 19 secondi dopo Marquez e Quartararo, ha parlato dopo la fine del Gran Premio e le sue parole riprese da Marca sono di amarezza per il suo record pronto ad essere eguagliato.

Marc Marquez si è laureato per l'ottava volta in carriera campione del mondo e il pilota spagnolo è pronto nella prossima stagione a raggiungere il numero di titoli vinti da un Valentino Rossi ormai sempre più in crisi.

